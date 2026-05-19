ଅପହରଣ ୬ ଦିନ ପରେ ମିଳିଳା ଗାୟିକାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ
ଲୁଧିଆନାର ଏକ କେନାଲରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟିକା ଇନ୍ଦର କୌର ଛଅ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ।
ପଞ୍ଜାବ : ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟିକା ଇନ୍ଦର କୌର (ଯିଏ କି ୟଶିନ୍ଦର କୌର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା), ଯାହାଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଲୁଧିଆନାରୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୃତ ଦେହକୁ ବର୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଲୋ କେନାଲରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହକୁ ସମରାଲାର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗାୟିକାଙ୍କ ଭାଇ ଜୋତିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୋଗାର ବାସିନ୍ଦା ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ଓରଫ୍ ସୁଖା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କରମଜିତ୍ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର (FIR) ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଜୋତିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମେ ୧୩ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ବଜାରରୁ ପନିପରିବା ଓ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ କାର୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୋଗା ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲୁର ଗ୍ରାମର ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନାଜଣା ଥିଲା। ଜୋତିନ୍ଦର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପରିବାର ଲୋକେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ କାନାଡ଼ା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କେବଳ ଏହି ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କାନାଡ଼ାରୁ ପଞ୍ଜାବ ଆସିଥିଲା। ଜମାଲପୁର ଥାନାର ଏସଏଚଓ (SHO) ବଲବୀର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଲୋ କେନାଲରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି ମୃତଦେହଟି ଇନ୍ଦର କୌରଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।