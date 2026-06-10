‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୋଗୋ ସମେତ ଆହୁରି ୨୬ଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ରତା ଓ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ ଓ ଲୋଗୋର ପେଟେଣ୍ଟ (ସ୍ଵତ୍ତ୍ୱାଧିକାର) ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ(ଏସ୍ଜେଟିଏ) ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ‘ଏସ୍ଜେଟିଏ’ ଲୋଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୋଗୋ ସମେତ ଆହୁରି ୨୬ଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ ହୋଇଯିବ।
ଗତବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ନାମ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ରଖାଯିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଧାମ ଶବ୍ଦଟି ଐତିହାସିକ ଭାବେ ପୁରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ “ଧାମ” ଶବ୍ଦଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନିକଟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରି ଏସ୍ଜେଟିଏ ମନ୍ଦିରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ମାରକୀକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ।