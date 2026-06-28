ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୧୪.୫ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ଏହି କଟକଣା ଆଜି ରାତି ୧୦:୩୦ ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ରାତି ୧୦:୩୦ ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ/ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଆଜି ଜଣାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବା ଆଶା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କିଛି ନିୟମ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ପୁରୀ ସାରା ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସହରରେ ଗାଡ଼ି ଜାମ ନହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ (ରାସ୍ତା ନକ୍ସା) ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହର ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ଜାଗା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ-ଏଡ୍ (ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା) କେନ୍ଦ୍ର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ।
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୭୯ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏସପି, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ନିଜେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୁଇକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ନିଫର୍ ଡଗ୍ (ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ପର୍ବ ସମୟରେ ପକେଟମାର୍ ଏବଂ ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇବା ଭଳି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ସାରା ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଉପରେ ପୋଲିସମାନେ ବାଇନୋକୁଲାର (ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର) ଧରି ଜଗି ରହିବେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ପର୍ସ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ସାଧା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମିଶି ରହିବେ।