ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬: ରୀତିନୀତି, ସମୟସାରଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀର ବଡ଼ଦଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ପୁରୀ : ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସମୟସାରଣୀକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।

ରଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ଜୁଲାଇ ୧୬, ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରୁଷିଆଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା…

ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସେହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହା…

ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୬: ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ଏହି ଦିନ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।

ଜୁଲାଇ ୨୪, ୨୦୨୬: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ।

ଜୁଲାଇ ୨୫, ୨୦୨୬: ସୁନାବେଶ। ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ଦିବ୍ୟ ବେଶ।

ଜୁଲାଇ ୨୬, ୨୦୨୬: ଅଧର ପଣା। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣା ଭୋଗ।

ଜୁଲାଇ ୨୭, ୨୦୨୬: ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଏହି ନୀତି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ସମାପନ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୀତିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ରୁଷିଆଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା…

ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସେହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହା…

ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି…

ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପୁଅ ଗୁରୁତର: ପତ୍ନୀଙ୍କ…

1 of 29,844