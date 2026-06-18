‘ପୁଷ୍ପା’ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ଧରି ପକାଇଲା ପୋଲିସ
କମ୍ବଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ମାଲକାନଗିରି: ବୁଧବାର ଦିନ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। କମ୍ବଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ମାଲକାନଗିରିର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନେଟୱର୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।
କାହାରି ସନ୍ଦେହ ନହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ଚଲାଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ବାହାନା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ। ଗିରଫ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର। ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହ ଆମେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛୁ।”
ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଳ ଉତ୍ସ (କେଉଠାରୁ ଆସୁଥିଲା) ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।