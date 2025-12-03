ଜାପାନରେ ରିଲିଜ ହେବ ପୁଷ୍ପା-୨; ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବଢୁଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କ୍ରେଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରଶ୍ମିକା…
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜାପାନରେ ରିଲିଜ ହେବ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲ୍ଲୁଅର୍ଜୁନ ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧନାଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ “ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍”। ମାତ୍ର ଏଥର ଏହା ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଏହା ଜାପାନରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁକୁମାରଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ “ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍” ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜାପାନରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଖବର ସେୟାର କରି ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମର ଜାପାନୀ ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି।
ରଶ୍ମିକା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି:
“ପୁଷ୍ପା ୨”ରେ “ଶ୍ରୀବଲ୍ଲୀ” ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜାପାନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କୋନିଚିୱା, ଜାପାନ, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୬ ରେ ପୁଷ୍ପା ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜାପାନରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କ’ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? “ପୁଷ୍ପା ୨” ର ଜାପାନୀ ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି।” ଏହିପରି କିଛି ଲେଖି ଖୁସି ବ୍ଯକ୍ତି କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନା।
Konnichiwa, Japan!! 🇯🇵💛
Aaaand the wildfire is officially going global..
Pushpa lands in Japan on 16th Jan 2026.. are you ready?? 😄🔥
Watch the full Japanese trailer here: https://t.co/pEije6R5IA#Pushpa2inJapan #Pushpa2TheRule #PushpaKunrin #WildFirePushpa #プシュパ君臨… pic.twitter.com/PUikDZFpv9
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 3, 2025
ଅଲୁ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅଭିନୀତ “ପୁଷ୍ପା ୨” ହେଉଛି ୨୦୨୧ ଫିଲ୍ମ “ପୁଷ୍ପା”ର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁକୁମାର ଉଭୟ ପାର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧ହଜାର ୭୪୨ କୋଟି ଆୟ କରି ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତାର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପରେ, ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ନାମ “ପୁଷ୍ପା ୩: ଦି ରାମ୍ପେଜ୍” ରଖାଯାଇଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।