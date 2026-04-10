ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବନ୍ଦ ହେବକି ଯୁଦ୍ଧ, ପୁଟିନ୍ କହିଲେ ୩୨ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ..

By Jyotirmayee Das

Russia-Ukraine War: ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଇଷ୍ଟର ଅବସରରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ସେନାକୁ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରେମଲିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଇନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ରୁଷ ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁକ୍ରେନକୁ ୧୦୦୦ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ୪୧ ଜଣ ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଦେଇଛି।

ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଭାରୀ କ୍ଷତି

ଏହି ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ମାସ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୟୁରୋପରେ ଘଟିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ।

