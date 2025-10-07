ପୁଟିନଙ୍କ ଘରେ ନ ଥିଲା ବିଜୁଳି; କି ପିଇବା ପାଣି… ମୂଷାଙ୍କ ସହ ଶୋଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା
ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଆଜି ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ୭୩ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଭାବରେ ଜାଣେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ପୁଟିନଙ୍କ କାହାଣୀ
ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷା ସହିତ ଲଢ଼ି ବଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପା କାରଖାନା ମେସିନ ମଧ୍ୟରେ ଝାଳ ବୁହାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିଲେ।
ପୁଟିନ୍ କିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ? ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନ୍ଧାର ଦିନରୁ କ୍ଷମତାର ଚମକଦାର ପ୍ରାସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।
ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ
ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ୧୯୫୨ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଲେନିନ୍ଗ୍ରାଡ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନାଜି ଜର୍ମାନ ଘେରାବନ୍ଦୀରୁ ସହରଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଟିନଙ୍କ ବାପା, ଭ୍ଲାଦିମିର ସ୍ପିରିଡୋନୋଭିଚ୍ ପୁଟିନ ଏବଂ ମାଆ, ମାରିଆ ଇଭାନୋଭନା ଶେଲୋମୋଭା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଡିପଥେରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପିଲାଦିନେ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ପୁଟିନଙ୍କୁ ପରିବାରର “ଚମତ୍କାର ସନ୍ତାନ” ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରାୟତଃ ଭୋକିଲା ରହୁଥିଲେ।
ମୂଷା ସହିତ ଲଢ଼େଇ
ପୁଟିନଙ୍କ ବାପା ଏକ ଧାତୁ କାରଖାନାରେ ଜଣେ ଫୋରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାରୁ ସେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ, ମାରିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା, ଏବଂ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଗରମ ପାଣି ନଥିଲା, ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ମୂଷାମାନେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଉପଦ୍ରବ ଥିଲା।
ପୁଟିନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ “ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି” ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଦିନେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ତେଣୁ, ପୁଟିନଙ୍କ ବାପାମା ସାରା ଦିନ କାମରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡି ଦେଉଥିଲେ।
ପଛକୁ ନ ହଟିବାର କଳା
ପିଲାବେଳେ, ପୁଟିନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ନ ହଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନହେବା, ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଜିତିବା ଶିଖାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ, ପୁଟିନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଜୁଡୋ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ପାଲଟିଥିଲା।
ଜୁଡୋ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଇଥିଲା। 1970 ଦଶକରେ, ଲେନିନଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଆଇନ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ ଗୁପ୍ତଚର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। “ଦି ସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ସୋର୍ଡ” ଭଳି ସୋଭିଏତ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ, ସେ ସୋଭିଏତ୍ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, KGB ରେ ଯୋଗଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା
ସ୍ନାତକ ପରେ, ସେ 1975 ରେ KGB ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1985 ରୁ 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀର ଡ୍ରେସଡେନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ NATO ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ବର୍ଲିନ୍ ପ୍ରାଚୀରର ପତନ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ KGB ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସାମ୍ନାରେ ଦୃଢ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଲା।
ପୁଟିନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ
ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବିଲୟ ପରେ, ପୁଟିନ 1991 ମସିହାରେ KGB ଛାଡି ଲେନିନଗ୍ରାଡ୍ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଠାରେ, ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଆନାତୋଲି ସୋବଚାକ୍ ଙ୍କ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ସହରର ନୂତନ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ପୁଟିନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେଇଥିଲା। 1994 ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଡେପୁଟି ମେୟର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଥିଲା, ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୋଭିଏତ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ୟାପିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ ଚୁପଚାପ୍ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।