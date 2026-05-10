ଶେଷ ହେବ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ କଲେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା
ଶେଷ ହେବ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
Russia-Ukrain War: ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ “ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି”।
ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉସୁକାଇବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନ ଜରିଆରେ ଆମ ସହ ଲଢୁଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପୁଟିନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ହିଁ ୟୁକ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ। ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଉସୁକାଇଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ।” ସେ ନାଟୋ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ଇସ୍ତାନବୁଲ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ-ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ନିଶାନା
୨୦୨୨ରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଭ୍ (Kyiv) ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ପୁଟିନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରିଟେନର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା।
ଋଷକୁ ଦବାଇବାରେ ବିଫଳ
ଯୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଋଷକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଏହି କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ୟୁରୋପରେ ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଋଷ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧାରିବେ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘୩ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି’
ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କି ଉଭୟ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂଘର୍ଷ ବିରତି ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଋଷର ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।