ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପୁଟିନ୍ ସାଥୀରେ ନେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ସୁଟକେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା କେଉଁ ଡର

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପୁଟିନ୍ ସାଥୀରେ ନେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ସୁଟକେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା କେଉଁ ଡର
ପୁଟିନଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅପରାଧ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁଟିନଙ୍କ ବିଚିତ୍ର କାଣ୍ଡ ।
ଆଲାସ୍କା: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ‘ଝାଡ଼ା ସୁଟକେସ୍’ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଏହି ସୁଟକେସ୍ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏଥିରେ ମଣିଷ ମଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି
ଫରାସୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ୟାରିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହା ଦାବି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରୁଷ ଫେରାଇ ନେଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରାକୁ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ନ ଛାଡିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫେଡେରାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ (FPS) ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଭୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପୁଟିନଙ୍କ ମଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରାର ତଦନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ।
ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁଟକେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ।
ସୁଟକେସ୍ ନେଇଥିଲେ
2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲାସ୍କାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା।
ତଥାପି, ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଏବଂ ପୁଟିନ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଫରାସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ରେଜିସ୍ ଜେଣ୍ଟେ ଏବଂ ମିଖାଇଲ୍ ରୁବିନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ।
୨୦୧୭ରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ମଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଟକେସରେ ରୁଷକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କ ଭିଏନା ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପୁଟିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୂର୍ବତନ ବିବିସି ସାମ୍ବାଦିକ ଫରିଦା ରୁସ୍ତମୋଭା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ୍ ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ବିଦେଶୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଟକେସ୍ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଜୈବିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 2024ରେ କାଜାଖସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଆସ୍ତାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଥରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।