ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି; ସବୁଆଡେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍, ଦୋକାନ, ବଜାର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ୍…
ରୁଷ ସେନା ବି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରୀ। ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ରୁଷିଆ ଟିମ। କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ହୋଟେଲ ଠାରୁ ରାସ୍ତା ସବୁଆଡେ ଖେଳି ରହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସେନା।
କାହିଁକି ଚାଲିଛି ତନାଘନା: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଗରୁ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଯବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିକଟରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ରହିଛି, ଏହା ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଏପରିକି ରୁଷ ସନା ଦେଶକୁ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ରୁଷିଆରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି: ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ଦଳ ହୋଟେଲ, ବିମାନବନ୍ଦର, ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୁଟିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ରୋଡକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଏପରିକି କେଉଁଠାରେ ପୁଟିନ ରହିବେ, ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛଡାଯିବ, କେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ଯବହାର ହେବ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଓ କେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରତି ମିନିଟର ଖବର ଏହି ଟିମ ପାଖରେ ରହିବ।
ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଯାଇଥାଏ: ପୁଟିନ ଯେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରର କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଟିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୁଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ଯ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ।
ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଶୌଚାଳୟ: ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏହି ଶୌଚାଳୟ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ।
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି:ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ୍ (SPG) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
VIP ଗତିପଥଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକ୍-ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲରୁ ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାଇପରମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ସିଗନାଲ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ: ପୁଟିନଙ୍କ କାଫଲା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୁଟ୍ ଉପରେ ହାଇ-ଡେଫିନେସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫେସ ରେକଗନାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଏକ 24×7 ମନିଟରିଂ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
VIP ଗତିବିଧି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହିତ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ : ଯଦି ଦେଖିବା ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ଯ କାରବାର ସମେତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ କରିବ।