Putin on Tariff: “ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ” ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର 2) ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ" ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର 2) ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ରୁଷ ସହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା । କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ହୋଇପାରେ।
ପୁଟିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଲାଗୁକରେ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକାଶଥାଉକି, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଟିକସକୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।” ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ କ୍ଷତି ସହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କେବେବି ଏହା ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ “ମୋଦୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ”।
ପୁଟିନ ଆମେରିକାର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ରୁଷଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ କିଣେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ଶକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହୁଛି।
ଆମେରିକା ନିରନ୍ତର ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି
ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ ଭାରତକୁ “ଟାରିଫ୍ କିଙ୍ଗ୍” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପୁଟିନ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ପୁଟିନ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଉପନିବେଶବାଦର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କୌଣସି ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ।” ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ କେବେବି ଆମେରିକାର ଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।