ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିଲେ ପୁତିନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗ: କହିଲେ ୪ଟି ବଡ଼କଥା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିଲେ ପୁତିନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗ: କହିଲେ ୪ଟି ବଡ଼କଥା
ଉଭୟ ନେତା ୪ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିନପିଙ୍ଗ ଆମେରିକାର ନୀତିକୁ ଜଙ୍ଗଲରାଜର ନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
ବେଜିଂ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରୁଷ। ଆଜି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ୍ ବେଜିଂରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହୋଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ। ତାପରେ ଉପରେ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରୀ କରିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ନେତା ୪ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିନପିଙ୍ଗ ଆମେରିକାର ନୀତିକୁ ଜଙ୍ଗଲରାଜର ନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସନ୍ଧିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ୟୁରେସିଆନ୍ ନୀତି ଉପରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁତିନଙ୍କ ୪ଟି ବଡ଼ ବୟାନ
୧: ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଏହି ବୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବା ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି।
୨: ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ତେଲ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ରୁଷ ଅଧିକ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇବାକୁ କହିଛି।
୩: ସାର୍ବଭୌମ ନେତାମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବାହାନାରେ କରାଯାଉଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁତିନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
୪- ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଚୀନ ଓ ରୁଷର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯଦିଓ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତା’ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ବୈଠକ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସମାନ୍ତରାଳ କୂଟନୈତିକ ମେଣ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଜାପାନ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।