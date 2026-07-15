ପୁଟିନ ଶୁଣନ୍ତି କେବଳ ମୋଦୀଙ୍କ କଥା: ୟୁକ୍ରେନକୁ ପରମାଣୁ ମାଡରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଡିସ୍ଲା ଟିଓଫିଲ ବାର୍ଟୋସେଭସ୍କି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୨ରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଯେପରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ୱାର୍ସା (ପୋଲାଣ୍ଡ): ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଡିସ୍ଲା ଟିଓଫିଲ ବାର୍ଟୋସେଭସ୍କି ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୨ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଯେପରି କୌଣସି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ବାର୍ଟୋସେଭସ୍କିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲାଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିକଟରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ‘ମହାନ ଦେଶ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଉପରେ ଋଷ ସହ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୌଶଳଗତ ଭାଗିଦାରୀ’ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା…

‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍’ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ…

ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ…

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ୧୪୩.୮ ଏମଏମ ବର୍ଷା…

1 of 29,837