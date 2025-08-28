ବିଶ୍ୱର ଦମଦାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, BWF ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ କ୍ୱାଟର ଫାଇନାଲରେ ବନାଇଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା BWF ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚୀନର ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-୨ ଖେଳାଳି ଜି ୟି ୱାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଶେଷ ୮ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ କାରଣ ସେ ୨୦୧୯ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୦୨୧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳି ଜି ୟି ୱାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉଭୟ ସେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ୨୧-୧୭ରେ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ୨୧-୧୫ରେ ଜିତି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜି ୟି ୱାଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ଜି ୟି ୱାଙ୍ଗ ଚାଇନା ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ 6ଟି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ବି ସେଟ୍ ହାରିନାହାଁନ୍ତି
BWF ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଫର୍ମ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ସେଟ୍ ହାରିନାହାଁନ୍ତି।
ଏବେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-9 ର଼୍ୟାଙ୍କିଂ ଖେଳାଳି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କୁସୁମା ୱାର୍ଡାନିଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୁସୁମାଙ୍କ ଫର୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 27ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ କେବଳ 9ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।