ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, ଜାପାନ ଓପନ ଫାଇନାଲରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ
ଭାରତର ଝିଅ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଇନାଲରେ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ଓପନ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
PV Sindhu Made History : ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ ୨୦୨୬ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସେ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ୫୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଜାପାନ ଓପନ ଜିତି ନଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ଭାରତର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଟାଇଟଲ୍ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଟୋକିଓ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଜିମ୍ନାସିୟମରେ ଜାପାନ ଓପନ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ଆକାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ସ୍କୋରକୁ ୧୭-୧୭ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ଗେମକୁ ୨୧-୧୭ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମକୁ ମଧ୍ୟ ୨୧-୧୭ରେ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ୫୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ସହ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନ ଓପନ ସୁପର ୭୫୦ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୧୯ ମାସ ପରେ କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଲେ ସିନ୍ଧୁ
ଜାପାନ ଓପନ ୨୦୨୬ରେ ବିଜୟ ସହ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ୧୯ ମାସର ସୁଖା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ସୟଦ ମୋଦୀ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁରରେ ଲଗାତାର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜାପାନ ଓପନରେ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସିନ୍ଧୁ ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁ, ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଆକାନେଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ, ଜାପାନର ଏହି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି।