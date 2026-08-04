ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣ, ୨ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କତାର, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ଗାଜା: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାତାର, ମିଶର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଗାଜା ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାଜା ସହରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଜଣ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପଶ୍ଚିମ କୂଳର ନାବୁସ୍ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି।
କାତାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଦେଶ ଗାଜା ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଏକ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗାଜାରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ରିଲିଫ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ଆଲ୍ ଜଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଗାଜା ସହରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଅତିକମରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପଶ୍ଚିମ କୂଳର ନାବୁସ୍ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଜୋସେଫ୍ସ ଟମ୍ବ (Joseph’s Tomb) ନିକଟକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ସେନାର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ବୁଲଡୋଜର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣେ ୫୬ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ନାବୁସର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମଜାଦ ଅହମଦ କହିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ହମାସର ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଆଦନାନ୍ ତାହା ଆବୁ ଅଲ୍-ତୈଫ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସର ଆଉ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଜଲାଲ ତୁବେଇହ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଆଇଡିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।