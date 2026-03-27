ଭାରତରେ ୧୦ ହଜାର କତାରରେ ମାତ୍ର ଏତିକି, ଏଠାକାର ସବୁ ଜିନିଷର ଦର ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ହାତ
Qatar Currency Value: ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କତାର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି । କିଛି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କତାର ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନୀୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା କଥା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ କତାର ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେ ରଖିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ଓହରିଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କତାରରେ ଭାରତର ୧୦ ହଜାରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବେ ।
କତାରରେ ୧୦ ହଜାରର ମୂଲ୍ୟ
ଭାରତର ୧୦ ହଜାର କତାରରେ ୩୮୭ କତାରୀ ରିଆଲ ସହିତ ସମାନ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କତାରରେ ଜୀବନଯାପନର ଅସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଭାରତର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ
କତାର ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରବାସୀ ପାଇଁ, ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହଜରେ ୫୮୫ କାତାରୀ ରିଆଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଦିନର ମାନକ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।
ଏହି ପରିମାଣରେ ଆପଣ କ’ଣ କିଣିପାରିବେ?
ଜୀବନଧାରଣର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ୧୦ ହଜାର କେବଳ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ। ଗ୍ରୋସରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କ୍ଷୀର ଭଳି ପ୍ରତିଦିନର ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୮ ରିୟାଲ, ସେହିପରି ୩୦ଟି ଅଣ୍ଡାର ଏକ କାର୍ଟନ୍ ୧୫ ରୁ ୨୨ ରିୟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏକ ରୁଟିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୭ ରିୟାଲ। ତେଣୁ, ଯଦିଓ କେହି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଜୀବନଯାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭୋଜନ
ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୁଲଭ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦ ହଜାର ବଜେଟ୍ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଥର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ଭୋଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଏକ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଥର ଏକ ଉତ୍ତମ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚା ପ୍ରେମୀ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ରୁ ୪୦୦ କପ୍ ଚା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ସପିଂ
ଏହି ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଟିକିଏ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏକ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୩୮୪ ରିୟାଲରେ ଏକ ମାନକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ୱାୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍, ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଖଜୁର, ମସଲା କିମ୍ବା ସରଳ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ।