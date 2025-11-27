ବାରମ୍ବାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି କି QR Code Scan, ସୁଧୁରିଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ହିଁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ
QR Code Scan: ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଯୁଗରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।
ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଏକ ସଂସ୍ଥାପିତ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଏକ QR କୋଡ୍ ବାସ୍… ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ।
QR କୋଡ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଘଟେ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇର ମାମଲା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
କ’ଣ ଏହି QR Code: QR କୋଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ କୋଡ୍, ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ଦେୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ଏକ ବର୍ଗାକାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା URL, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ।
QR କୋଡର ଧାରରେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପୋଜିସନ୍ ମାର୍କ କୁହାଯାଏ। QR କୋଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଡାଟା ଜୋନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ। QR କୋଡ୍ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ଆପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହା ଏକ UPC (ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ୍) ବାରକୋଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ।
QR Code ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଠକେଇ: ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ QR କୋଡ୍ ପଠାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିଯାଏ।
ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା କାଟିଯାଏ । କେତେକ ସମୟରେ, ନକଲି QR କୋଡ୍ ପ୍ରକୃତ QR କୋଡ୍ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏପରି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ସହଜରେ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରିବ।
କିପରି ବଞ୍ଚିବେ: ଯଦି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କେବେବି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବା ସମୟରେ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେରଫେର ହୋଇନାହିଁ। ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥାନରେ ନଗଦରେ ଦେୟ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।
ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣ QR କୋଡ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସାଇବର ଠକ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍, ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଗ୍ରାହକ ସେବାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ଆପଣ ୧୯୩୦ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କଲ୍ କରି ସାଇବର ଠକେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ https://cybercrime.gov.in/ ରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।