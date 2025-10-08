ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେଉଛି BCCI ; ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଜାତୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା…
ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଶାମିଙ୍କ ଖେଳ କ୍ୟାରିଅର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।ଏପରିକି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ନ ମିଳିବା ପରେ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ତେବେ ଦିନିକିଆ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କାରଣ ଶାମି ଜଣେ ଭଲ ପେସର ବୋଲର ଏପରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ ।
କାହିଁକି ଖେଳିବେନି ଶାମି: ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟରେ ଶାମିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାମିଙ୍କୁ ୩୫ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି । ଖେଳରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନସ ଟ୍ରଫିରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ସାମାନ୍ୟ ଆହତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏବେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଉ ଫେରିନପାରନ୍ତି । ନିକଟରେ ଦୁଲୀପ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଶାମିଙ୍କ ବୋଲିଙ୍ଗ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳି ନଥିଲା । ତେବେ ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶାମିଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି ।
ରଣଜୀ ଓପନରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବଙ୍ଗଳା ଟିମ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବ, ଏହି ସମୟରେ ଖେଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ମହମମ୍ମଦ ଶାମି ରଣଜୀ ଓପନରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାମିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରତନ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟିମରେ କାହାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ।