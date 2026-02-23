କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଲେ ୱାସିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମିଲର, ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ

କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଲେ ୱାସିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମିଲର

By Jyotirmayee Das

IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଦେଖି ଅମ୍ପାୟାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଅଜିତ୍…

ଏତେ ବଡ଼ ସତ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,…

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ । ସେ ୧୧ ବଲରେ ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ। ୧୮୭ ରନର ଜବାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୧୧୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ୭୬ ରନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି।

ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି!

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଆ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ କ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ୧୪ତମ ଓଭରର ଶେଷରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମିଲର ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଥିଲେ।

ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ବିତରଣ ବନ୍ଦ କରି ମିଲରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଓଭର ପରେ, ମିଲର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍, ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

“ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଅଜିତ୍…

ଏତେ ବଡ଼ ସତ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,…

ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅଜବ ମନ୍ଦିର, ସାରା…

8th Pay Commission: ନା ବଢିବ ଦରମା ନା…

1 of 28,141