ରଥାଯାତ୍ରା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ 'ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ ହେଉଥିବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୁରୀ : ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ‘ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପ୍ରଥମେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନର (AC) ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନରେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମକ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଆଧାର ନାହିଁ। ବେଦବ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର ନକରି କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।