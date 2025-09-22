ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି, ଅବସରର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ସିରିଜ ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅକ୍ଟୋବର 12 ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଲିବ । ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାବୁମାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସିରିଜରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପିନର ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି ଏବଂ ପ୍ରେନେଲନ ସୁବ୍ରାୟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କେଶବ ମହାରାଜ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ଅବସର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି
ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜକେ ଦିନିକିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡି କକ୍ ଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ସିନେତେମ୍ବା କୁସିଲେ ଏବଂ ରିୱାଲ୍ଡୋ ମୁନସାମିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସେଡ୍ଯୁଲ
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: ଅକ୍ଟୋବର ୧୨-୧୬, ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲାହୋର
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୦-୨୪, ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ରାୱାଲପିଣ୍ଡି
ଟି୨୦ ସିରିଜ୍
ପ୍ରଥମ ଟି୨୦: ଅକ୍ଟୋବର ୨୮, ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ରାୱାଲପିଣ୍ଡି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦: ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲାହୋର
ତୃତୀୟ ଟି୨୦: ନଭେମ୍ବର ୧, ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲାହୋର
ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ନଭେମ୍ବର ୪, ଇକବାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଫୈସଲାବାଦ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ନଭେମ୍ବର ୬, ଇକବାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଫୈସଲାବାଦ
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ: ନଭେମ୍ବର ୮, ଇକବାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଫୈସଲାବାଦ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ-ଟି ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 11 ରେ ୱିଣ୍ଡହୋକର ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନାମିବିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।