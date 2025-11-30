୭ ଦିନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡିଦେଲେ ୨୪% କମିଯିବ… ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସହଜରେ କରିପାରିବେନି ବିଶ୍ୱାସ
୭ ଦିନିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଡିଟକ୍ସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ସକାଳେ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ହଜିଯାଉ।
କେତେବେଳେ ରିଲ୍ ଦେଖୁ, କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁ। ଆମେ ଯେତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆମକୁ ଆରାମ ଦିଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
JAMA ନେଟୱାର୍କ ଓପନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କେବଳ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନର ଲକ୍ଷଣ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିନ୍ତା ୧୬.୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭଳି ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାଧି ପ୍ରାୟ ୧୪.୫ ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୭ ଦିନିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଡିଟକ୍ସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୭ ଦିନିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଡିଟକ୍ସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
୭ ଦିନିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଡିଟକ୍ସ ଯୋଜନା:
୧. ଦିନ ୧: ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ କାହିଁକି ବିରତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିଜକୁ ପଚାରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଡିଟକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କ’ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧ୍ୟାନ, ଭଲ ନିଦ, କମ ଚାପ, ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡିଟକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।
୨. ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ : ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଆପ୍ସକୁ ବାହାର କରି ଫୋଲ୍ଡରରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
୩. ଦିନ ୩ : ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ହବି କାମ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
୪. ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାର୍କରେ ବସନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିନା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଭରଲୋଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉନ୍ନତ ହୁଏ।
୫. ଦିନ ୫: କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆଜି ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ, କ’ଣ ସହଜ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ’ଣ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲା। ଏହି ଡାଏରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
୬. ଷଷ୍ଠ ଦିନ: ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରୁ, ଆମେ ବାସ୍ତବ-ଦୁନିଆ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାଲି କରୁ। ଏହି ଦିନରେ, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।
୭. ଦିନ ୭: ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସାତ ଦିନିଆ ଡିଟକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା କି, ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭଲ ହେଲା କି, ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲେ କି? ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାର କରି, କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ।