ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ, ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରୁ ଟୋପାଏ ବି ଅଧିକ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଡିଜେଲ

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ, ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରୁ ଟୋପାଏ ବି ଅଧିକ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଡିଜେଲ
ସରକାର ତେଲକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ପାଇକାରୀରେ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ରିଟେଲ ପମ୍ପରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ବଲ୍କ ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟସରୁ ହିଁ କିଣିପାରିବେ।
Petrol-Diesel Limit : ସରକାର ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ହାନିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଇକାରୀରେ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇକାରୀ କ୍ରେତାମାନେ ଏବେ ରିଟେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବସ ଅପରେଟର, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରିଟେଲ ପମ୍ପରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡିଜେଲ କିଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବଲ୍କ ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟସରୁ ହିଁ ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ।
ସୀମା କେତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି?
ଏହା ସହିତ ଏକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ ଲିଟରର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଏକାଥରକେ କିମ୍ବା ଦିନକରେ ୨୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ହଠାତ ଦେଖାଦେଉଥିବା ତେଲ ଅଭାବ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଇନ୍ଧନ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଖବର ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୬ ଡଲାର ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି।
କାହିଁକି ଲଗାଗଲା କଟକଣା?
ଏଥର ବିଶେଷ କରି ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ ଡିଲରମାନେ HSD (ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ) କେବଳ ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା PESO ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ କଣ୍ଟେନରରେ ହିଁ ଦେବେ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିକୁ ଦିନକରେ ୨୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି HSD କୁ ପୁନର୍ବାର ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।” ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ତେଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ (OMCs) ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ମାନେ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅଟୋ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ପମ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପାଇକାରୀ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।