ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାକୁରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଫିଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ ମାଗନସ୍ କାର୍ଲସନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଛନ୍ତି ଭାରତର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ । ଏହା ସହିତ କାର୍ଲସନ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଟାଇ-ବ୍ରେକର୍ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌ରେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଅନୁଭବୀ କାର୍ଲନଙ୍କ ସହିତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଖେଳ ବରାବର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଖେଳ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଟାଇ-ବ୍ରେକରରେ ପଛରେ ପଡିଗଲେ ଯେ ଏଠାରୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ।

International Chess Federation (FIDE) tweets, "Praggnanandhaa is the runner-up of the 2023 FIDE World Cup! Congratulations to the 18-year-old Indian prodigy on an impressive tournament! On his way to the final, Praggnanandhaa beat, among others, world #2 Hikaru Nakamura and #3… pic.twitter.com/g9Ky5VUdA4

— ANI (@ANI) August 24, 2023