‘ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଡାକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିବିନି’
ପାଟନା: ବିହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଆଉ କହିଛନ୍ତି. ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଡକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିବି ନାହିଁ।
ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ଼୍କୁ ଖାଲି କରିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ଼୍ରେ ଥିବା ନୂଆ ସରକାରୀ ଆବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିହାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
କାହିଁକି ଖାଲି କରାଯାଉଛି ବଙ୍ଗଳା?
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଆବାସ ୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା । ୬ ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ୍ ଆବାସକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏବେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆବାସ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡକୁ ଡାଏରି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ରାମଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଛି । ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରିବାର ଅନ୍ତିମ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ କବ୍ଜା
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ୍ ଆବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆବାସ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଏହା ସହ ଲାଲୁ ପରିବାରର ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୫ରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆବାସ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଆବଣ୍ଟିତ ହେଉଥିଲା ।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ ନିଜ ଆବାସ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ସଂସାଧନ ଜନତାଙ୍କର। ଏହା ପରଠାରୁ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଆବାସ ୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କ ବୟାନରୁ ଲାଗୁଛି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ୍ ଖାଲି କରିବା ମୁଡ଼୍ରେ ନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ଲାଗୁଛି ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିହାରର ରାଜନୀତି ଆହୁରି ଗରମ ହୋଇପାରେ।