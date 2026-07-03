ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆପତ୍ତି ଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ; ଗିରଫ ହେଲେ ଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ
ଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୀତା ଆର. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ
ଚେନ୍ନାଇ: ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗାଳିଦେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୋଲିସ। ଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ଅନୀତା ଆର. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମ୍କେ ସୁପ୍ରିମୋ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍।
ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଅଥୁରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୀତା ଆର. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗିରଫକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଷ୍ଟାଲିନ ଲେଖିଛନ୍ତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିନେମା ଶୈଳୀର ପୋଲିସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠମର ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ୍।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଗିରଫ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡିଏମକେ ସାଂସଦ କନିମୋଝି। ସେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ କାର୍ୟ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଡିଏମକେ ଏପରି ଦମନକାରୀ ଚାଲ୍ ଆଗରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ।