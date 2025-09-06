ଭୁଲରେ ବି ଫେମିଲି ସହ ଦେଖିବେନି ହଟ୍, ବୋଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ରାଧିକାଙ୍କ ଏ ସିନେମା, ନହେଲେ ନା ଉଠି ପାରିବେ ନା ବସି ପାରିବେ…

ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଆଣିଛୁ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:  ବଲିଉଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରାଧିକା ଆପ୍ଟେଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ। ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

Happy Birthday Radhika Apte: 10 Must-Watch Movies and Web Series of the Versatile Actress | Movies News - News18

ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଆଣିଛୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଆସିପାରେ ବଡ଼…

ଗୋଟିଏ ଡଜନରେ କାହିଁକି 12ଟି ଥାଏ କଦଳୀ, 10,…

फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखें राधिका आप्टे की ये फिल्में, भर-भरकर दिए हैं इंटीमेट सीन

ହଣ୍ଟର – ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଗୁଲସନ ଦେବୈୟାଙ୍କ ସହିତ ରାଧିକା ଆପ୍ଟେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବୟସ୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଜିଓ ସିନେମାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।

फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखें राधिका आप्टे की ये फिल्में, भर-भरकर दिए हैं इंटीमेट सीन

ପାର୍ଚଡ୍ – ରାଧିକା ଆପ୍ଟେଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୧୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରଭିନ୍ ଚାୱଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଧିକା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ।

फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखें राधिका आप्टे की ये फिल्में, भर-भरकर दिए हैं इंटीमेट सीन

ଲଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ – ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରାଧିକା ଆପ୍ଟେଙ୍କ ଏକ ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Netflix ରେ ଉପଲବ୍ଧ।

फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखें राधिका आप्टे की ये फिल्में, भर-भरकर दिए हैं इंटीमेट सीन

ଫୋବିଆ – ରାଧିକା ଆପ୍ଟେଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଥ୍ରୀଲର ରହସ୍ୟମୟ ଫିଲ୍ମ। ଏଥିରେ ରାଧିକାଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ Zee5 ରେ ଘରେ ବସି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିପାରିବେ।

फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखें राधिका आप्टे की ये फिल्में, भर-भरकर दिए हैं इंटीमेट सीन

“ଦି ୱେଡିଂ ଗେଷ୍ଟ” – ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ରାଧିକା ଆପ୍ଟେ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଥ୍ରୀଲର ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Netflix ରେ ଦେଖିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଧିକା ଆପ୍ଟେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ‘ସିଷ୍ଟର ମିଡନାଇଟ୍’ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଆସିପାରେ ବଡ଼…

ଗୋଟିଏ ଡଜନରେ କାହିଁକି 12ଟି ଥାଏ କଦଳୀ, 10,…

ବଡ଼ ଖବର, ଏସିଆ କପରେ କାହିଁକି ଖେଳାଯିବନି…

ସେନାର ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ…

1 of 28,157