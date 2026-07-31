NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦରେ କାହିଁକି ନୀରବ ଥିଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା? ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ
NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦରେ କାହିଁକି ନୀରବ ଥିଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁଦ୍ଦା ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ବଦଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସଂସଦରେ ‘ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍’ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଚଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଦଳିଯାଇଛି।
ବଦଳିଗଲା ଭୂମିକା: ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ସମାଧାନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଚଞ୍ଚକତା ଓ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଡିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାରଗର୍ଭକ ପରିଣାମ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ରୁଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ।
ସେ NEET ପେପର ଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆଶାୟୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାଶା ଏବଂ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ।
ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
NEET ପେପର ଲିକ୍ର ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ କରାଯାଇ ୭୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ NEET ପରୀକ୍ଷା OMR ସିଟ୍ ବଦଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଭିତ୍ତିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ରାଜନୀତି ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ: ପେପର ଲିକ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘଦିନର ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ଚଡ୍ଡା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନବନାଇବା ଉଚିତ୍। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଛି।
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଓ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ‘ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍’ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ରେ ପାରିତ ହୋଇଛି।