ଆପ୍ ସରକାର ନେଇଗଲେ, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ, ରାଘବଙ୍କୁ ମିଳିଲା Z ସିକ୍ୟୁରିଟି

By Jyotirmayee Das

Raghav Chadha: ପଞ୍ଜାବର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ସରକାର ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ‘Z’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ‘Z’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କଭର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ‘Y+’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବିପଦ ଅନୁଭବ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସମ୍ପ୍ରତି ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୃହରେ କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, AAP ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ଉପନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଆଜି ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଜଳନ୍ଧରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି।

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ…

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଜବ ରାୟ, ଅଫିସ୍ ମିଟିଙ୍ଗରେ…

ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇନି

ରାଘବ ଚଢା ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତିକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ AAP ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ କାଢି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଢା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଅଟଳ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ, ରାଘବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

AAP ର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ?

ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ୨୦୨୨ରେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଭର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ସେବେଠାରୁ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ​​ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଘବଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ସିସୋଦିଆ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ରାଘବ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ, ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷା କଭର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ ବୋଲି ବହୁଳ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

‘Z’ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି?

‘Z’ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା କଭର, ଯାହା ରାଘବ ଚଢା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ସରକାର ୨୨ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନରେ ସାଧାରଣତଃ ୪ ରୁ ୬ ଜଣ NSG (ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ) କମାଣ୍ଡୋ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ITBP, କିମ୍ବା CRPF ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଗଠନ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ…

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଜବ ରାୟ, ଅଫିସ୍ ମିଟିଙ୍ଗରେ…

୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ…

ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ…

1 of 27,766