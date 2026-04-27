ମୋ ପାଖରେ ୩ଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା…ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଘବଙ୍କ ନୂଆ ଭିଡିଓ; ଲଗାଇଦେଲେ ଆପର କ୍ଲାସ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଆଜିକାଲି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର (୨୭ ଏପ୍ରିଲ) ସାଂସଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆପ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଚଢା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମେସେଜ୍ ମିଳୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ମେସେଜ୍ ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋତେ ଶୁଭକାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।”
୧୫ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର ଉଲ୍ଲେଖ: ଭିଡିଓରେ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ୧୫ ବର୍ଷ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ଯୌବନର ୧୫ ବର୍ଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି।”
ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା: ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ସହିତ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଏହି ଦଳ ଆଉ ପୁରୁଣା ଦଳ ନୁହେଁ। ଏହି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବହୁତ ଖରାପ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ସଂସଦରେ କହିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି।”
ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର କାରଣ: ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ଭିତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଦଳରେ। ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡିବା, ଦଳରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ଭଳି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ।
ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ: ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକକ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣ ନୁହେଁ, ଚାରି ଜଣ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୁହେଁ, ଛଅ ଜଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାତ ଜଣ ସାଂସଦ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାତ ଜଣ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଳ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବି। ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି ।
View this post on Instagram