Gen-Zଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ କି ରାଘବ ଚଢ଼ା, ଆପ୍ ସହ ମତଭେଦ ପରେ ସାଂସଦ ଉଠାଇବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

By Jyotirmayee Das

Raghav Chadha: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଓ ଏହାର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେବା ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ରାଘବ ଚଢା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଘବ ଚଢା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ସେ ନିଜର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ରାଘବ ଚଢା ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା।”

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଘବ ଚଢା ରେହାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ରେହାନ – @seedhathok ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ AAP ସାଂସଦ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ । ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପରେ, ରାଘବ ଚଢା କ୍ୟାପସନ ଯୋଡିଛନ୍ତି: “ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା।” ରାଘବ ଚଢା ତାଙ୍କ ଦଳର ନାମ ‘ଜେନ-ଜେଡ ପାର୍ଟି’ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲରେ, ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, “ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏହାର ନାମ ‘ଜେନ-ଜେଡ ପାର୍ଟି’ ରଖିପାରିବେ ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବି ନାମ ରଖିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଏକ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ । ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ।”

ଆପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ସମ୍ପ୍ରତି ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇ ଅଶୋକ କୁମାର ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ରାଘବ ଚଢା ଶାସକ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ବରଂ ସିଙ୍ଗଡାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

