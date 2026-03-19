ସାବଧାନ! ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ରାହୁକାଳ, ଚାଲିଯିବ ସର୍ବଶ୍ୱ
ପଢ଼ନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ର ରାଶିଫଳ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଘଟସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଧ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଏକ ବାହ୍ୟସୂଚକ।
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦିନ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରଗତି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଜଟିଳତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥିକୁ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ରାହୁ କାଳ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆଜି କାହାର ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା?
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ଦିନ। ଆଜିଠାରୁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ଚନ୍ଦ୍ରର ମହକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି (ପ୍ରଥମ ଦିନ) (ଯାହା ରାତି ୪:୫୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ)।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି (ମୀନ) ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି (ଯାହା ରାତି ୪:୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ)।
ବୃଷ:
ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି (ପ୍ରଥମ ଦିନ) (ଯାହା ରାତି ୪:୫୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ)। ଆଜି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନରୁ ଏକାଦଶ ଘର ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ‘ଲାଭ ସ୍ଥାନ’ (ଲାଭ ଘର) କୁହାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚଳିତ (ରାତି ୪:୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିନ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନରୁ ଦଶମ ଘର ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ‘କର୍ମ ସ୍ଥାନ’ (କର୍ମ ଘର / କ୍ୟାରିୟର) କୁହାଯାଏ।
ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ।
କର୍କଟ:
ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନରୁ ନବମ ଘର ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ‘ଭାଗ୍ୟ ଘର’ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏକ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି (ମୀନ ରାଶି)ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଆଡକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି।
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘର ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି – ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ‘ବିବାହ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା’ ସହିତ ଜଡିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବିରାଜମାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ।
ତୁଳା:
ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି (ମୀନ) ରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗମନ କରୁଛି – ଏକ ଘର ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ‘ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ’ ସହିତ ଜଡିତ।
ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି (ଯାହା ରାତି ୨୮:୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ), ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦିନ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ରାଶି ମୀନରୁ ପଞ୍ଚମ ଘର ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ‘ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି’ ସହିତ ଜଡିତ।ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି, ଏକ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ତୁମର କଳ୍ପନାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥ।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ‘ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ମାତା’ଙ୍କ ଘର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜି, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ମକର:
ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି (ମୀନ) ରୁ ତୃତୀୟ ଘର ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି – ଏକ ସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ‘ପ୍ରାକୃତିକ ଆରାମ ଏବଂ ସାହସ’ ର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂଚୟିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ଆଜି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି (ମୀନ) ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ‘ଧନ ଏବଂ ପରିବାର’ ର ଘର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ।
ମୀନ:
ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନୂତନ ପରିଚୟର ଦିନ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ନିଜ ରାଶି (ପ୍ରଥମ ଘର) ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି। ଆଜି, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ।