ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମେହରବାନ୍ ରହିବେ ରାହୁ-କେତୁ, ଚମକି ରହିବ ଭାଗ୍ୟ
ରାହୁ-କେତୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଗୋଚର ଚଳିତବର୍ଷ ୫ ଡିସେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୮:୦୩ ମିନିଟ୍ରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମକର ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ସମୟ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା।
Rahu Ketu Gochar : ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ-କେତୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଜାତକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ, ଉନ୍ନତି ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷ, କ୍ୟାରିୟର୍, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜୀବନର ଦିଗ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତଥାପି, ରାହୁ-କେତୁ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଲାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ଏହି ସମୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଗୋଚର ୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୮:୦୩ ମିନିଟ୍ରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମକର ଏବଂ କେତୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ସମୟ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା।
କର୍କଟ ରାଶି
୫ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ନୂତନ ଘର କିଣି ପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ଧନଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅବଧି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଚାକିରି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ରାହୁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶିରେ ଥିବା କାରଣରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ୍ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରହିବ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆସିପାରେ।
ଡିସକ୍ଲେମର : ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପାଞ୍ଜି, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅମର ଉଜାଲା ଦାୟୀ ନୁହେଁ।