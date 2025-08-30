ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ହଠାତ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ନିଜେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ସିଜନରେ ହିଁ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା।
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ିଲେ
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଥିଲେ। T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ପରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଦ୍ରାବିଡ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ହଠାତ୍ ଦଳ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି କହିଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରୟାଲ୍ସର ଯାତ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦଳରେ ଦୃଢ଼ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡିଛି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି।
IPL ୨୦୨୫ ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ
IPL୨୦୨୫ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏହା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ୪ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ୧୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା।
ଏହି ସିଜନରେ, ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଉଭୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।