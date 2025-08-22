ରୋହିତ ଭଲ ଲିଡର, ଟିମ୍‌କୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲରେ

ରୋହିତ ଏପରି ଲିଡର ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ମୁହଁରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ସେ କି ପ୍ରକାରର ଅଧିନାୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦ୍ରାବିଡ ୨୦୨୧ ଶେଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୪ ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।

ତା’ପରେ ଦ୍ରାବିଡ ଏହି ପଦବୀ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟୋରିଜରେ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଏପରି ଲିଡର ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି।

ରୋହିତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା।

ରୋହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଦଳ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା।

ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି

କୁଟି ଷ୍ଟୋରିଜରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।

ଯାହା ରୋହିତଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି।

ରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳର ପରିବେଶ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଫର୍ମାଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ।

