Rahul Dravid Son: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ, ଏବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଇବେ ଜଲୱା
କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଲେ କ୍ରିକେଟର ଦି ୱାଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନଭୟଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡର-19 ଦିନିକିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନଭୟଙ୍କୁ ଦଳ ସିରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ IPL ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ।
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦିନିକିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟ୍ରଫି ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନିଅର ଚୟନ କମିଟି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦିନିକିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆରୋନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ C ଶୁକ୍ରବାର ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ B ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଅନଭୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କଲେ ପ୍ରଭାବିତ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନଭୟ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ସେ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜନରେ, ସେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଜୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫିରେ 91.80 ହାରରେ 459 ରନ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଶତକ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ରନ ଚାର୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ।
ଅଣ୍ଡର-19 ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ, ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ ଟ୍ରଫିରେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ
ଅଣ୍ଡର-19 ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ, ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅନଭୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସମିତ ଦ୍ରାବିଡ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଟି -20 କେଏସସିଏ ଟ୍ରଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।