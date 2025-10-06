କ୍ରିକେଟରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅର କମାଲ, ୪୮ଟି ଛକା-ଚୌକା ସହିତ କଲେ ୪୫୯ ରନ୍
ବାପାଙ୍କ ପରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଧମାଲ ମଚେଇଲେ ପୁଅ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପରି ଧମାଲ କରୁଛନ୍ତି।
ହଁ ଆମେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ଅନଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ KSCA ବାର୍ଷିକ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ ସୋରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଜୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ KSCA ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେ KSCA ଅନଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି।
୪୮ଟି ଛକା-ଚୌକା: ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ୪୫୯ ରନ୍ ପାଇଁ KSCA ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୪୮ଟି ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ଏହି ରନ୍ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଇନିଂସରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଠଟି ଇନିଂସରେ ୯୧.୮୦ ହାରାହାରିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ସହିତ ସ୍କୋର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୪୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଜୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫିରେ ଦ୍ରାବିଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।