ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ! ମାରିୟାଙ୍କ ସହ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, କହିଲେ…
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବଡ ଦାବି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଳୁ ନୋବେଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ । ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ ମାରିଆ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲଙ୍କୁ ନୋବେଲ: କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ମାଚାଡୋଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରାଜପୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏଥର ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।”
ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ନୋବେଲ: ନରୱେଜିଆନ୍ ନୋବେଲ୍ କମିଟି ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି । ଗତ ବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଧମକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାଚାଡୋ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା: ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଗାତାର ଭାବରେ କହି ଆସୁଛି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭୋଟ ଚୋରି, ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଶୁଣି କାଟିବା, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଇଭିଏମ ହ୍ୟାକିଂ, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟିଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି।