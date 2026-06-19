୫୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପିଏମ ମୋଦୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, କହିଲେ- ‘ମୁଁ ତାଙ୍କର…’
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୫୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Rahul Gandhi Birthday : ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୫୬ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆପଣା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। pic.twitter.com/vztCZe8jwH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଯେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ମନର କଥା କହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ସଠିକ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସମାନତା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଲଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି।
✨ 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐒𝐡𝐫𝐢 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐆𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢 ✨
In a world where most choose to stay silent, you have consistently chosen to speak up for what you believe is right.
Your relentless fight against injustice, inequality and the misuse of power has inspired… pic.twitter.com/GS99DKfQ43
— Congress (@INCIndia) June 19, 2026
କଂଗ୍ରେସର ସନ୍ଦେଶ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା
କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସନ୍ଦେଶରେ କହିଛି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି କେବଳ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଏକ ଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦଳ ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେହି ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯାହା ନୀତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ କରୁଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
କଂଗ୍ରେସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସାଧୁତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଶାର ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷ କରି ଜେନ-ଜି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଦଳ ମୁତାବକ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି କହିଛି ଯେ, ସେ ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ।
ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବିଚଳିତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ତାଙ୍କ ସାହସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ସମାବେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ କରୁଣା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଝଲକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଏବଂ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ କହିବାର ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖଡ଼ଗେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖୁସି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି।