ସଂସଦ ଭାବନ ଆଗରେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ!

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସାଂସଦମାନେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେହରେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ, କପାଳରେ ତିଳକ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗେରୁଆ ପଗଡ଼ି। ଆଉ ପାଖରେ ଏକ ଚେୟାର ଉପରେ ଅଛି ଏକ ଦାନ ବାକ୍ସ। ଭାବୁଥିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ସାଧୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଏଠି ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ସତରେ କଣ ସଂସଦ ଭବନର ମକର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ସାଧୁ କଣ ଦାନ ବାକ୍ସ ଧରି ବସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।

ଦାନ ବାକ୍ସ ଧରି ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଂସଦ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପପୁ ଯାଦବ। ଆଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଘଟଣାର ଏପରି ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପପୁ ଯାଦବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରିକୁ ନେଇ ସାଂସଦମାନେ ଏକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଭବନ ଆଗରେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଧରି ଚକ୍କା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ପପୁ ଯାଦବ।

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସାଂସଦମାନେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରେ ପପୁ ଯାଦବ ସେହି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ‘ଚାନ୍ଦା ଚୋରି’ର ଅଭିନୟ କରି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

OpenAI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ…

ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ;…

ସେହି ସମୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଂସଦ ଅବଧେଶ ପ୍ରସାଦ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଲର ଧରି ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନାଟକର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।

Uttarakhand Govt.

ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାନ ବିବାଦକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ: ଶୁକ୍ରବାରର ପରି ଗୁରୁବାର ମକର ଦ୍ଵାରଠାରେ ହୋଇଥିଲା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଓ ଗଦ୍ଦି ଚୋର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନରେ କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ରାମ ମନ୍ଦିର ବିବାଦରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ୟ୍ଯ ଧରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ; “ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ସମାଧାନ ବାହାରିବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।”

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଯେପରି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ।”

You might also like More from author
More Stories

OpenAI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ…

ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ;…

ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆଉ…

୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା: IB ଅଫିସର ଅଙ୍କିତ…

1 of 17,720