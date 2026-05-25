“ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭସ୍ମାସୁର, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କଂଗ୍ରେସ”, BJPର ବଡ଼ ଦାବି
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା। ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଧୋଇଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହିଛି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁଲକିଟ୍ ମଡେଲ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି।
ଏହି ସରକାର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଦ ପରି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦୦ ଜଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତକାଲି ଏକ ବୈଠକରେ ଏହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।”
“ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଗତ ୮୫ ଦିନ ଧରି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି।”
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅରାଜକତା ବିସ୍ତାର କରିବା:
ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି, “ବିନାଶକାରୀ, ଅରାଜକ, ଅପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଏକ ଟୁଲକିଟ୍ ମଡେଲ୍, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ। ଗତକାଲି ସମାନ ଏକ ଟୁଲକିଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସରକାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପତନ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ) ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅରାଜକତା ପ୍ରସାର କରିବା, ତେବେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।”
କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ:
ଗୌରବ ଭାଟିଆ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଥିଲେ, “ନକଲି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ବିରୋଧୀ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ପଳାଇଯିବେ।”
ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାତ୍ର ୪%:
ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଖର୍ଗେ ଜୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଖର୍ଗେ ଜୀ ଦେବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହା ୩୦% ରୁ ୫୦%, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା ୪%।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଦର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି- ଗତ ୮୦ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଭାରତରେ ଏହା ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ।
ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାୟ ୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଚାପରେ ଥିବାରୁ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏ କାହାର ଚାପରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଦେଶର ହିତରେ ଯାହା ହେବ ତାହା କରିବେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାହା ରୁଷରୁ ଆସିଛି।