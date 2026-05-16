‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ’
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆରଏସଏସ ଓ ବିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନ୍ଇଇଟି ପେପର ଲିକକୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜକୁ ପେପର ଲିକ ମାମଲାରୁ ଅଲଗା ଦର୍ଶାଇ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୮୦ ଥର ପେପର ଲିକ ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ । ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱର୍କର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ରହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆରଏସଏସ ଓ ବିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରଏସଏସ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଳପତିଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।
NEET के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है। पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे।
धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए, या जवाबदेही ख़ुद लीजिए।
Modi ji, SACK Dharmendra Pradhan ji NOW. pic.twitter.com/6FRMMa8AI8
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2026
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବନାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆରଏସଏସ-ବିଜେପି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗଠବନ୍ଧନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦରୁ ହଟାଯାଉ। ପେପର ଲିକ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଯୁବକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପେପର ଲିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି।