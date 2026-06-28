ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ନିଖୋଜ’ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ରାଜନୀତି! ବିଜେପିକୁ ଘେରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ନିଖୋଜ’ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ରାଜନୀତି!
Rahul Gandhi Missing: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ’ଣ ରହିଛି ।
ଏହା ଉପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଜବାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମ ବିଜେପିର ଆରୋପ ଉପରେ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ ।
ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିବା ଉଚିତ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଚାପର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ।
କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଏକରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଗାଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିବ । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ରମଣ
ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଏବଂ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆଗାମୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଉଠାଇବ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଚନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କାମ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜବାବଦେହିତା ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ।
ଏହି ସମୟରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏହି ଲୋକମାନେ (ବିଜେପି) ପୂର୍ବରୁ ମୁଗଲ ଏବଂ ଆଫଗାନୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କୁହାଯିବ? ୪୩ ଦିନରେ ୭୦ ଥର ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀ ମାତ୍ର ୧୧ ଥର ହିଁ କରିପାରିଥିଲା, ଏବେ ଏମାନେ ତ’ ତା’ଠାରୁ ବି ଆଗକୁ ବାହାରି ଗଲେଣି ।”
ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ । ସେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ସରକାର ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ଦା ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦା ବିବାଦ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।