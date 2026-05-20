ମେଲୋନୀଙ୍କୁ ‘Melody’ ଟଫି ଗିଫ୍ଟ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ! ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବାତ୍ୟା ଆଉ ସେପଟେ …
ରାହୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଆଟାକ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ମେଲୋଡି ଟଫି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମେଲୋନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି, ତଥାପି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀରେ ଟଫି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “କୃଷକ, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି – ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିବାର ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପି ତାଳି ବଜାଉଛି।” କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚାଲ।
ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ମେଲୋଡି କ୍ୟାଣ୍ଡି ଉପହାର ଦେଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡି।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ସେ ଉଭୟ କୁହନ୍ତି, “ମେଲୋଡି।” ଉଭୟ ନେତା ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଦୁଇ ନେତା ଗୋଟିଏ କାରରେ କଲୋସିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାର କୂଟନୀତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଏ।
ମୋଦୀ ଏବଂ ମେଲୋନିଙ୍କ ନାମକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି “ମେଲୋଡି” ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ COP28 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ମେଲୋନି “ମେଲୋଡି” ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୧୫ ରୁ ୨୦ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ନେତା ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!
किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं – PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।
यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2026