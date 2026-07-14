ପଞ୍ଜାବ କନ୍ଦଳ ବେହାଲ; ଚିନ୍ତାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ!
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ଏସ୍ପି) ସହିତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ଅଂଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ସାଂସଦ ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସାରିି ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦଳ ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଆଗକୁ ୩ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
୩ ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ
ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୋଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ଥମୁନାହିଁ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପଦବୀ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପଞ୍ଜାବରେ। ଏଠାରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ। ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଆପ୍, ଅକାଳୀ ଓ ବିଜେପି।
ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚନ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜା ୱାରିଂଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ଚରଣଜିତ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆସିନଥିଲେ। ବିଧାୟକମାନେ ଖୋଲମଖୋଲା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବାଘେଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ଚନ୍ନୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାହେଲେ ରାଜା ୱାରିଂଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।
ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ଏସ୍ପି) ସହିତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ଅଂଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ସାଂସଦ ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ୟୁପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆସନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ଗିରିଶ ଚୋଡଙ୍କରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅମିତ ପାଟକରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳତଃ ନିର୍ବାଚନ ରଣଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ରାହୁଲଙ୍କ ‘ଛାତ୍ରୋଁ କି ଗୁଞ୍ଜ’ ଅଭିଯାନ
୧୭ ଜୁଲାଇରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ‘ଛାତ୍ରୋଁ କି ଗୁଞ୍ଜ’ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଡେରାଡୁନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ରାହୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଓ ଯୁବ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି।
ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଚୋରି ଓ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି; ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ସଂସଦରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ୟ୍ୟକାରୀ କରିବ। ‘ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ’ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ହେବ।