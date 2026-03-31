(Video)ନା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ନା ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର; ସାଇକେଲରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ; ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

(Video)ନା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ନା ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର; ସାଇକେଲରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ; ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ
କୋଟାୟମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚଳାଇଲେ ସାଇକେଲ
କେରଳ: କେରଳର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୋଟାୟାମରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶାସକ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF)କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (UDF) ସମର୍ଥନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି।
କୋଟ୍ଟାୟମ ପୂର୍ବରୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦୂର, ପଠାଣମଥିଟ୍ଟା ଏବଂ ପୁଥୁପାଲି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଲି କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ରବର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ, ତେବେ ରବରର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୫୦ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନକୁ ପ୍ରତିମାସ ୩,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
କେରଳରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି।
କେରଳର ସ୍ଥାନୀୟ ରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ…
A Ride for Change 🚴♂️
Keralam will win.
UDF will lead. pic.twitter.com/fpObAzeWxx
— Congress (@INCIndia) March 30, 2026
Video Credit: Congress Tweeter