ଫଡନାଭିସ୍‌ଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ, କହିଲେ, ଚୋରି ହୋଇଗଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍‌

By Rojalin Mishra

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ବିଧାନସଭା ଆସନର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର କରି ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ଛଅ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଏବେ ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି।

ରାହୁଲଙ୍କ ଦଳ ତା’ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି – ଫଡନାଭିସ୍‌
ଏହା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦେଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିରନ୍ତର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧ କୋଟି ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସେ ମିଛ କହି ତାଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ।”

ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି- “ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।”

