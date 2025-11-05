BJP ଉପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ: “ହରିୟାଣାରେ 25ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର ଭୋଟ ଚୋରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 8 ଭୋଟରରେ ଜଣେ ନକଲି”

By Seema Mohapatra

ହରିୟାଣା: “ସେ ଭାରତୀୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ । କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି 22 ଥର ମତଦାନ । କେତେବେଳେ ସୀମା ନାଁରେ ତ, କେତେବେଳେ ସ୍ବିଟି ନାଁରେ” । ଏଭଳି ଭୋଟ ଚୋରିର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ।

ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ରାଜିଲିୟ ମଡେଲଙ୍କ ନାମ ଥିବାର ଦାବି

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ (୫ ନଭେମ୍ବର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲିୟନ ମଡେଲଙ୍କ ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିଲା, ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହରିୟାଣାର 10 ଟି ବୁଥରେ 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଲିଆତିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।

ରାହୁଲ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ହରିୟାଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନକଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରତି 8 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭୋଟର ନକଲି ।

ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, “25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 521,619। ଭୁଲ ଠିକଣା ଥିବା 93,174 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି।” ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ, କିପରି ସମାନ ବୁଥରେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ 223 ଥର କିପରି ଆସିଲା। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ।

“ଜଣେ ମହିଳା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ୨୨୩ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି” – ରାହୁଲଙ୍କ ଦାବି

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏକ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, “ଏହା ହରିୟାଣାର ଭୋଟର ତାଲିକା। ଏହା ଦୁଇଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲିକା। ଜଣେ ମହିଳା ଦୁଇଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୨୩ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମକୁ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ମହିଳା କେତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।”

